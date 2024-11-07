Карагандинцам запретили рыбачить в одном из озер

В Караганде ввели временный запрет на ловлю рыбы в озере, расположенном в Центральном парке. Недавно в водоем для адаптации и роста выпустили мальков, передает eKaraganda.kz.

Ловлю рыбы запретили временно и на это есть свои объективные причины. Управление парками обратилось к жителям города.

"Информируем вас, что ловля рыбы на водоемах Центрального парка временно запрещена. Это связано с работами по очистке озера и зарыблению. Совсем недавно в озеро было выпущено 20 тыс. рыб, которые должны адаптироваться и вырасти. В связи с этим просим вас воздержаться от рыбалки", - объяснили в пресс-службе.

В управлении парками добавили, что в ближайшее время на территории озера будут установлены запрещающие знаки. Уточняется, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Караганде провели зарыбление данного озера мальками белого амура и толстолобиков, чтобы улучшить экосистему. Управление парками и скверами пообещало обеспечить необходимые зимние условия - сделать лунки для естественной аэрации и провести замеры воздуха.

Помимо этого, в сентябре со стороны Карагандинской области в озеро Балхаш выпустили 251 тыс. молоди карпа. Со временем они должны вырасти до 10 кг. Всего этой осенью планируется выпустить 501 тыс. мальков.