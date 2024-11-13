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Протапливать дома к приходу лютых холодов поручил аким Павлодара (видео)

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Аким Павлодара
Хасар Хабылбеков. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

В Павлодаре решили учесть опыт прошлого отопительного сезона и заблаговременно поднимать температуру теплоносителя, чтобы прогреть дома, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, аким Павлодарской области поставил задачу решить проблемы недогрева так называемых концевых домов, куда теплоноситель приходит в последнюю очередь, и в целом улучшить температурный режим отопления в Павлодаре.

Для решения этой проблемы, в частности, модернизировали ЦТП-73, от которой запитаны жилые дома на Лесозаводе. Здесь установлены сейчас пять насосов, все оборудование автоматизировано.

Кроме того, были передвинуты границы зон ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в сторону ТЭЦ-1. Это позволило выровнять давление и повысить тепловые параметры на концевых домах.

"Опираясь на опыт прошлого года, когда двухнедельные морозы выстудили квартиры горожан, поручил в нынешнем отопительном сезоне заблаговременно поднимать температуру теплоносителя на павлодарских ТЭЦ, образно выражаясь, протапливать дома к приходу лютых холодов, чтобы многоэтажки не остывали и жители не испытывали дискомфорта", - рассказал аким Хасар Хабылбеков.

Ранее глава Павлодара осмотрел ход ямочного ремонта дорог в городе и дал поручение привести в порядок все проблемные участки. В областном центре при проведении ямочного ремонта дорог начали применять новую технологию, работающую без предварительной подготовки участка.

Также Хасар Хабылбеков и его коллеги в акимате приступили к уточнению плана работы на следующий год. Одним из ключевых пунктов является установка 50 новых детских площадок в Павлодаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186729-protaplivat-doma-k-prihodu-lyutyh-holodov-poruchil-akim-pavlodara-video/

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