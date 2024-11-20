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Жители Темиртау потратили 800-900 тысяч тенге, ничего не получив взамен

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Труба газопровода
Труба газопровода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Темиртау три года ждут подключения частных домов к газоснабжению, но работы все еще не завершены. Люди понесли значительные финансовые затраты на оборудование и установку, но газа нет, передает Первый канал "Евразия".

В Темиртау уже третий год обещают подключить частные дома к центральному газоснабжению, но обещания так и остались на словах.

Возмущенные жители говорят, что взяли в кредит котлы, наняли сварщиков, чтобы протянуть к домам трубы, но голубое топливо к ним так и не поступает.

"Ждем этот газ как манну небесную. Со здоровьем проблемы - таскать [уголь] тяжело", - сказала местная жительница.

Люди массово закупили газовые котлы и провели от газовой колонки трубы еще в 2022 году, но в итоге уже три зимы продолжают топить дома углем и дровами.

На уголь и дрова у местных жителей уходит 200-300 тыс. тенге в сезон. При этом каждый дом потратил на покупку котла и его установку по 800-900 тыс. тенге.

Граждане также возмущены тем, что гарантийный срок оборудования почти подошел к концу, а газа так и нет.

"Мы все переживаем, что наше оборудование выйдет из строя и придет в негодность. Что мы будем делать потом? И денег нет, и оборудования не будет", - отметил местный житель Виктор Берецкий.

Как выяснилось, во всем виноваты нескончаемые процессы: компания не успела достроить сети вовремя, поэтому отдел ЖКХ подал в суд. Потом последовал встречный иск. По проекту было много вопросов у технадзора. Теперь сети на баланс города можно принять только после суда.

"Надеемся, что судебное решение будет, и мы начнем быстро вводить в эксплуатацию <…> Если решение суда 20-го [ноября] выйдет, то до конца месяца будем отрабатывать, и уже в декабре можно подключать", - рассказал и. о. руководителя отдела ЖКХ Темиртау Акылжан Уакитов.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области стало возможно подключиться к газоснабжению в рассрочку на пять лет. Эту программу разработали по поручению главы региона. С начала 2023 года ею воспользовались 512 семей, еще 200 домов планируют газифицировать в рассрочку до конца года.

Также в июле текущего года на заседании правительства глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения. Министр добавил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке - это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные инвестпроекты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189903-zhiteli-temirtau-potratili-800-900-tysyach-tenge-nichego-ne-poluchiv-vzamen/

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