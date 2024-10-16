Что нужно для подключения к газу и как получить рассрочку, рассказали в Караганде

В Караганде продолжается процесс газификации. В городе уже подключили 3080 домов. О том, как подключиться к газу, получить рассрочку и сколько стоит отопление, рассказали представители региональных служб, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата, в Карагандинской области можно подключиться к газоснабжению в рассрочку на пять лет.

Эту программу разработали по поручению акима региона. С начала 2023 года ею воспользовались 512 семей, еще 200 домов планируют газифицировать в рассрочку до конца года.

"Это беспроцентная рассрочка. Сумма ежемесячного платежа определяется подрядчиком, который устанавливает оборудование. Общая стоимость делится на равные платежи сроком на 5 лет. Чтобы получить такую рассрочку, необходимо обратиться в Центр модернизации жилищного фонда по адресу: ул. Пассажирская, 15а, офис 322.

Потребуется предоставить техусловия, правоустанавливающие документы на дом, кадастровую справку, удостоверение личности владельца жилья и коммерческое предложение от подрядной организации с указанием необходимой суммы. Более подробно мы можем проконсультировать в нашем филиале", - сказал на брифинге заместитель директора ТОО "Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области" Алибек Аденов.

Средняя стоимость подключения дома к газоснабжению в городе составляет порядка 700 тыс. тенге. Основная часть этой суммы приходится на газовый котел и комплектующие.

"Само подключение: врезку, опломбировку, пуск - мы делаем бесплатно. Счетчики в горакимате тоже выдают бесплатно. Оплатить необходимо прием в эксплуатацию = 2075 тенге. Договор на регулярное техобслуживание обойдется еще приблизительно в 20 тысяч тенге.

Тариф на один кубометр газа в нашей области - 38 тенге. За дом площадью до 100 квадратов в месяц придется платить от 8 до 12 тыс. тенге. Конечно, сумма может варьироваться от количества и качества окон, теплоизоляции пола и потолка и т. д.", - пояснил начальник службы сервисной деятельности Карагандинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Аманжол Мухамет.

Подключить к газоснабжению можно любой дом с потолками не ниже двух метров и наличием помещения для газового котла. Его разрешено устанавливать в отдельных нежилых комнатах с открываемым окном, проходах, коридорах или кухнях.

В июле текущего года на заседании правительства глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения. Министр добавил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке - это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные инвестпроекты.

Помимо этого, недавно в мажилисе РК предложили ввести два вида тарифов для потребителей газа. До определенной нормы будет одна цена, а за превышение лимита она возрастет до 1,5 раза. Коэффициент за повышение утвержденных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже применяется для электроэнергии.