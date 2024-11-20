Монополисты внезапно начали внеплановые работы в Павлодаре

В преддверии зимы монополисты внезапно начали внеплановые работы на Втором Павлодаре и на улице Катаева. Все это осложнило движение на городских магистралях, передает "Ирбис TV".

Рядом с многоэтажками на улице Катаева меняют аварийную трубу, рассказали в "Павлодар Водоканале". Из-за ремонта огородили целую полосу дороги. В вечернее время на участке возникают заторы.

"Работы были начаты 25 октября. Их планируется завершить до конца текущей недели. После чего будет проведено благоустройство данного участка", - рассказала пресс-секретарь ТОО "Павлодар Водоканал" Арман Сырымова.

Работы ведутся без отключений, на водоснабжение они никак не влияют, дополнили в компании.

Тем временем с ремонтом во Второй Павлодар пожаловали тепловики. Они обновляют трубы протяженностью 200 метров в границах улиц Российская и Муткенова. Специалисты говорят, что там на сетях с начала отопительного выявлено несколько повреждений.

"Тепловиками принято решение, согласованное с акиматом, по проведению внепланового капитального ремонта. Тепло в домах жителей района отключают кратковременно. Только на период переключений. Все остальные работы по замене тепловой сети ведутся без отключения потребителей от подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения", - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью энергетической компании Екатерина Байжуманова.

Монополисты уверяют, что работы в холода проводят вынужденно для того, чтобы избежать аварий зимой.

Ранее стало известно, что в Павлодаре строят новый водовод. Он будет выполнен из полиэтилена низкого давления, а не из стали, и должен прослужить до 50 лет. На проект выделено уже 2,5 млрд тенге.

В октябре аким Павлодара Хасар Хабылбеков совершил объезд города и остался недоволен медленным ходом восстановления благоустройства после земляных работ. Он поручил привлекать коммунальные службы к ответственности.