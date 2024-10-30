Лифт сорвался в жилом комплексе в Караганде, один человек погиб

В Сети появилась информация о том, что в строящемся жилом комплексе в Караганде сорвался лифт, в результате чего один человек погиб, еще один находится в больнице. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как сообщает "Патриот", лифт сорвался в строящемся жилом комплексе на юго-востоке в Караганде. Один рабочий погиб. Второй госпитализирован - он в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени Макажанова

В ДП Карагандинской области рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"По случаю, произошедшему в Караганде на одном из строящихся объектов жилого комплекса, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в настоящее время назначен ряд экспертиз. Обстоятельства выясняются.

Ранее на трещины в фундаменте новостройки пожаловались актюбинцы. Жители ЖК пытаются добиться элементарных благ - они говорят, что застройщик полностью не завершил проект, хотя дома частично сдали в эксплуатацию.

Также жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.