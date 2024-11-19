Бабушке и дедушке дали два часа в неделю на общение с внуком в Актобе

Бабушка и дедушка в Актобе через суд добились права общения с внуком, который живет с матерью после развода родителей. Они также обязались помогать ему материально, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрено гражданское дело, связанное с порядком общения бабушки и дедушки с их внуком.

"Родители ребенка развелись в 2020 году, и с тех пор он живет с матерью. Бабушка и дедушка не общались с внуком и не помогали материально, потому что у них был конфликт с невесткой. Однако теперь они хотят наладить общение с ребенком и помогать ему", - говорится в сообщении суда.

В органах опеки определили, что бабушка и дедушка могут общаться с внуком каждое воскресенье с 8 утра до 8 вечера, но в присутствии матери и на нейтральной территории в Актобе. Это решение не устроило их, и они попросили суд изменить порядок, чтобы они могли видеться с внуком с пятницы по воскресенье без присутствия матери.

В суде попытались примирить стороны, учитывая интересы ребенка.

В итоге стороны пришли к соглашению, по которому бабушка и дедушка будут общаться с внуком каждую субботу с 11:00 до 13:00 на нейтральной территории в присутствии матери.

Также они обязались помогать материально, перечисляя алименты на содержание ребенка по 5 МРП каждый месяц до его совершеннолетия.

Определение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте урегулировали спор бывших супругов, установив порядок общения детей с отцом. Теперь мужчина не может встречаться с ними без согласия их матери - при посещении детьми отца она должна быть осведомлена об этом.

Также стало известно, что в Казахстане при разводе супругов суд определил место жительства двух дочерей с отцом. Апелляция отменила это решение, но Верховный суд оставил его в силе. Мать обязали платить алименты.