Дочери будут жить с отцом, мать – платить алименты: Верховный суд встал на сторону казахстанца

При разводе граждан Казахстана суд определил место жительства дочерей с отцом. Апелляция отменила это решение, но Верховный суд оставил его в силе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, супруги разошлись, прожив в браке 8 лет.

При разводе суд определил место жительства их совместных двоих дочерей (5 и 9 лет) с отцом. С матери в пользу отца на их содержание взысканы алименты – 1/3 заработка и иного дохода ежемесячно до их совершеннолетия.

Апелляция изменила это решение: дети оставлены матери и в ее пользу алименты взысканы с отца. Отец девочек оспорил это решение в кассации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, изучив дело, указала на следующее.

Суд первой инстанции, определяя место жительства детей с отцом, отметил самоустранение матери от родительских обязанностей. Это выразилось в безучастии в их воспитании и материальном содержании, отсутствии заботы с ее стороны об их здоровье, нравственном, физическом, психологическом, духовном развитии. Бремя по содержанию и воспитанию детей нес их отец.

Вместе с тем, апелляция определила место жительства детей с матерью, обосновав это отсутствием документов, подтверждающих ее вину в уклонении от родительских обязанностей, а также приняв во внимание возраст, пол детей и их потребность в материнской заботе.

Верховный суд не разделил позицию апелляции, подчеркнув, что Конвенция ООН о правах ребенка от 1989 года обязывает во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделять наилучшему обеспечению их интересов.

"Проживание детей с матерью противоречит их интересам. Конфликты в семье возникали из-за употребления женщиной спиртных напитков и отсутствия ухода и заботы за детьми. Об этом свидетельствовали показания очевидцев", - сообщается в публикации.

В суде первой инстанции достоверно установлено, что девочки с рождения проживают у отца, для них это привычная обстановка.

После вступления решения суда в законную силу мать не забрала дочерей к себе, они до сих пор проживают с отцом. Мать их не навещала, не посещала общешкольные мероприятия и родительские собрания, не интересовалась жизнью девочек, утверждает коллегия Верховного суда.

Вместе с тем, отцом для детей созданы все надлежащие условия для здорового развития. Характер сложившихся взаимоотношений с девочками свидетельствует об их привязанности к отцу.

Верховный суд в целях защиты прав несовершеннолетних отменил судебный акт апелляции, определив место жительства детей с отцом, резюмируется в публикации.

Напомним, ранее Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции. Согласно данной норме, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

Конституционный суд отметил, что подход по определению условий и установлению ограничений права на усыновление мотивируется защитой государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей.

После чего на сайте ИПС НПА "Адилет" в законе "О браке (супружестве) и семье" появилось примечание к подпункту 11 пункта 2 статьи 91 о том, что начато производство по проверке конституционности.

По ситуации высказалась уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева. Она выразила мнение, что все же настаивает на сохранении запрета на усыновление детей мужчинами, которые не состоят в зарегистрированном браке.