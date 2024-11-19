Кызылординец заплатит бывшей жене 10 млн тенге

Житель Кызылординской области обязан выплатить бывшей супруге более 10 млн тенге за долю в нажитом в браке жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, зарегистрированный брак между истцом и ответчиком был расторгнут решением суда в 2023 году.

После расторжения брака женщина обратилась в суд с иском о разделе общего имущества. В суде установлено, что в 2007 году в соответствующем уполномоченном органе на имя ее мужа зарегистрировано право собственности на жилое помещение. Однако в документах доли сторон не определены.

"Жилье было построено, когда стороны состояли в законном браке. В этом случае спорный дом является общей совместной собственностью сторон", - уточнили в суде.

Для определения долей сторон в недвижимом имуществе была назначена строительно-товарная экспертиза. Согласно заключению, рыночная стоимость недвижимости оценивается в 20 401 622 тенге.

Решением суда первой инстанции недвижимое имущество было признано общим имуществом сторон: доля женщины в жилом доме установлена в размере 1/2 части, такая же доля определена ее бывшему мужу.

"Жилое помещение оставлено в собственности ответчика, с ответчика в пользу истца взыскана доля в общем имуществе, т.е. половина рыночной стоимости жилья в размере 10 200 811 тенге", - пояснили в суде.

Мужчина не согласился с решением суда. Он подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Кызылординского областного суда с просьбой отменить решение суда первой инстанции, указав, что бывшая жена якобы не вложила средства в строительство дома и ее доля в спорном жилище отсутствует.

"Апелляционная судебная коллегия пришла к выводу, что решение о взыскании с ответчика в пользу истца половины рыночной стоимости жилья как доли от общего имущества и оставление недвижимого имущества в собственности ответчика является законным и справедливым", - отметили в суде.

Таким образом, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу. Бывшим супругам было разъяснено право на дальнейшее обжалование.

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