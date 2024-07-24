Казахстанца обязали выплатить бывшей жене 3 млн тенге

Жителя Костанайской области наказали за истязание экс-супруги и обязали выплатить ей 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в истязании, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей бывшей супруги (ч.1 ст.110, ч.1 ст.107 УК РК) рассмотрели в Рудненском городском суде.

"В период времени с ноября 2023 года по апрель 2024 года подсудимый причинял физические и психические страдания своей бывшей супруге путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

Кроме того, 4 апреля 2024 года он умышленно причинил своей бывшей супруге телесные повреждения в виде закрытых переломов поперечных отростков 2, 3, 4 поясничных позвонков справа, которые по заключению судебно-медицинской экспертизы повлекли средний вред здоровью потерпевшей", - установил суд.

Прокурор просил назначить подсудимому по совокупности преступлений окончательное наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, так как преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости за ранее совершенное тяжкое преступление.

Потерпевшая наказание оставила на усмотрение суда.

Подсудимый вину не признал в полном объеме. Смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу судом установлено не было.

"Учитывая личность подсудимого, имеющего непогашенную судимость, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, наличие невозмещенного потерпевшей ущерба, судом назначено наказание в виде лишения свободы: по ч.1 ст.107 УК - 1 год 6 месяцев, по ч.1 ст.110 УК - 2 года", - сообщили в суде.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим на основании ч.2 ст.58 УК окончательно назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

"С осужденного в пользу потерпевшей взыскано 3 млн тенге в счет компенсации морального вреда", - отметили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.1 ст.110 УК РК причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.2 ст.58 УК РК, если совокупность уголовных правонарушений включает в себя только уголовные проступки, преступления небольшой тяжести и средней тяжести, то окончательно наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим.