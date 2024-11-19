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Эзотерика

Что делают для снижения потерь тепла в Шахтинске (видео)

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Теплосети в Шахтинске
Теплосети. Кадр из видео: instagram.com/kydyrganbekov_murat

В Шахтинске продолжается восстановление тепловой изоляции трубопроводов. Работы ведутся по нескольким участкам общей протяженностью более 2 км, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Мурата Кыдырганбекова.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, с целью снижения потерь тепла продолжаются работы по восстановлению тепловой изоляции магистрального трубопровода по улице Индустриальная от общежития Шахтинского технологического колледжа, расположенного на 1-м квартале в сторону ТЭЦ, а также изоляция участка теплотрассы по улице Ленинградская (в районе бывшего кинотеатра "Арман") общей протяженностью более 2 км.

"Также планируется восстановление изоляции по участкам внутриквартальных тепловых сетей", — говорится в сообщении.

Аким подчеркнул, что данные меры позволят улучшить качество подачи тепловой энергии.

Ранее сообщалось, что на Шахтинской ТЭЦ за лето были проведены масштабные работы. В этом году особое внимание уделили всем бойлерным установкам, которые непосредственно влияют на качество подаваемого тепла в город.

Помимо этого, в городе в настоящее время ведутся активные работы по прокладке ливневой системы, включая установку новых водопропускных труб. Данные работы были включены в План инженерных работ в летне-осенний период 2024 года по подготовке к паводковому периоду 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189421-chto-delayut-dlya-snizheniya-poter-tepla-v-shahtinske-video/

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