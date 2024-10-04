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Что сделано в Шахтинске для улучшения тепла

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Шахтинская ТЭЦ
Шахтинская ТЭЦ. Фото: gov.kz

В Шахтинске 1 октября начался отопительный сезон. Все социальные объекты уже в полной мере обеспечены теплом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как говорится на официальном сайте ведомства, центральное отопление подается в 291 дом. Акты готовности у всех домов есть, идет поэтапное подключение.

На Шахтинской ТЭЦ за лето были проведены масштабные работы. В этом году особое внимание уделили всем бойлерным установкам, которые непосредственно влияют на качество подаваемого тепла в город.

"Мы полностью заменили три бойлера и частично один, на двух произвели чистку и опрессовку. Также отремонтировали три котла и две турбины. Сейчас в работе один котел, два в резерве. Температура в подающем трубопроводе 61 градус. Запас угля на 20 суток, мазут тоже есть. Весь штат теплоисточника переведен в оперативный режим", - сообщил технический директор ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" Абылай Сейдуәлі.

Теплоснабжающие трубы также подготовлены к зиме. В этом году в Шахтинске заменили более 4 км сетей. Дополнительно восстановили теплоизоляцию на 2,2 км.

Новая котельная в поселке Шахан без сбоев отработала три сезона. К этому отопительному сезону заменили подшипники и трубы в котлах, сбалансировали валы.

"Да, котельная новая, но износ оборудования идет. Поэтому провели небольшой, но нужный ремонт. Мы подаем тепло в 112 домов и 14 соцобъектов. С 1 октября начали работу. Прогрели первый и третий котлы. Сейчас один котел работает, два в резерве. Запас топлива есть", - рассказал начальник котельной Шахана Наиль Исмагилов.

Ранее сообщалось о старте отопительного сезона в Сарани. По словам акима города, все локальные котельные были зажжены. Также он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что сейчас идет прогрев системы.

27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона - тепло планировалось подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остальной части города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169880-chto-sdelano-v-shahtinske-dlya-uluchsheniya-tepla/

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