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Сельчане в Актюбинской области пожаловались на мост-призрак и "убитую" дорогу

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Дорога в селе Ак Сазды
Дорога в селе Ак Сазды. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители села Аксазды Актюбинской области выразили недовольство состоянием дороги и работой местных властей. Акимат района рассказал о планах по ремонту дорог, передает NUR.KZ.

Автор жалобы, опубликованной в Instagram-аккаунте Zello Aktobe, отметил, что дороги в селе находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а мост, который строили ранее, до сих пор не доделан.

"Аким Акдаулетов Берик, вообще собираетесь делать дорогу в поселке?! Дорога вся убитая до самой Баголовской трассы, траву не срезали, снег пойдет пару раз и задует дорогу! Делали мост, до ума не довели, бросили, весной этот мост смоет! Только знают, как обещать народу! Акимат, может вы повлияете как-то?" — говорится в публикации.

На жалобу в комментариях ответил акимат Алгинского района, сообщив, что на этой неделе будут проведены работы по выравниванию автомобильной дороги Алга-Аксазды-АБШ. Помимо этого, подана бюджетная заявка на средний ремонт дороги от АБШ до Воинской части.

"Работы по выравниванию автомобильной дороги Алга - Аксазды - АБШ будут проведены на этой неделе. Разработана техническая документация на средний ремонт автомобильной дороги от АБШ до Воинской части и подана бюджетная заявка.

Областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги "Большой Южный обход города Актобе", в рамках которого предусмотрена дорога в поселок Аксазды", - сообщили в акимате Алгинского района.

Также на обращение отреагировал ситуационный центр Актюбинской области, зарегистрировав его и направив на рассмотрение в уполномоченную организацию.

"Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - сообщили в организации.

Ранее жители Актобе выразили свое недовольство состоянием трассы Эмба - Бирлик - Жанажол. Они опубликовали фотографии автодороги, на которых видны многочисленные ямы, и задались вопросами о сроках ее ремонта. Власти пообещали в ближайшее время выполнить ямочный ремонт трассы.

Помимо этого, жители одного из дворов в Актобе обратились к властям с просьбой о помощи из-за подтопления дворовой территории, которое уже затронуло подвалы их домов. После этого коммунальщики оперативно провели работы по откачке и отведению воды в местах ее скопления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189094-selchane-v-aktyubinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-most-prizrak-i-ubituyu-dorogu/

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