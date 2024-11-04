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"Мы тонем": актюбинцы обратились к акиму города

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Двор Актобе
Двор Актобе. Фото: instagram.com/problema.aktobe

Жители одного из дворов в Актобе обратились к властям с просьбой о помощи из-за подтопления дворовой территории, которое уже затронуло подвалы их домов, передает NUR.KZ.

Двор дома по адресу Абая, 1 оказался полностью в лужах - вода уже начала проникать в подвалы зданий. Обеспокоенные граждане обратились к акиму Актобе Азамату Бекету с просьбой посетить их двор и оценить ситуацию.

"Здравствуйте! Азамат Бауыржанович, пожалуйста, посетите двор, Абая, 1. Если вы на работе, мы прямо напротив акимата. Мы тонем. В подвал вода тоже заходит. Сейчас морозы и все", — говорится в обращении жителей, опубликованном в Instagram-канале "Проблема Актобе".

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе оперативно отреагировал на жалобу и сообщил о проведении работ по откачке и отведению воды в местах ее скопления.

"На территории города в местах скопления воды проводятся работы по ее откачке и отведению. Задействованы необходимые силы и средства. Обращение касательно ремонта указанной дворовой территории принято во внимание. Благодарим за проявленное понимание", — говорится в ответе отдела ЖКХ.

Ранее стало известно, что в Актобе благоустраивают дворы, которые ждали ремонта на протяжении почти 30 лет. Вдоль домов уложили асфальт и пешеходные дорожки, установили детские площадки. В рамках комплексного проекта, помимо асфальтирования и прокладки пешеходных дорожек, устанавливают водостоки и уличное освещение.

Также в городе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В этом году планируется сдать 79 проектов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182638-my-tonem-aktyubincy-obratilis-k-akimu-goroda/

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