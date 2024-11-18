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Акмолинка с 2-летним ребенком на руках вышла из дома и пропала

Опубликовано:

Женщина с ребенком на руках
Женщина с ребенком на руках. Иллюстративное фото: pexels.com

23-летняя жительница Акмолинской области ранним утром вышла из дома с двухлетним ребенком на руках и пропала. Ее с малышом нашли на вокзале, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 15 ноября в отдел полиции Косшы обратился местный житель с просьбой об оказании содействия в поиске супруги 2001 года рождения.

"По словам мужчины, днем ранее около 7 часов утра женщина ушла из дома с двухлетним сыном в неизвестном направлении и пропала. Самостоятельные поиски не принесли результатов, и тогда мужчина обратился в полицию", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Данный факт стражи порядка сразу же зарегистрировали и принялись за поиски пропавшей женщины.

Спустя сутки в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Косшы нашли жительницу Акмолинской области и ее сына при пересадке на вокзале в Таразе.

"Как выяснилось, молодая мама направлялась в родной город. В настоящее время устанавливается причина ухода, проводится проверка", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Астане нашли 48-летнего мужчину, которого родственники искали с 2020 года. Он был найден живым и здоровым. После четырех лет неизвестности он воссоединился со своей семьей.

В Карагандинской области полицейские обнаружили 47-летнего казахстанца, который с начала года числился как без вести пропавший. Родственники исчезнувшего мужчины опубликовали в социальных сетях объявление о его поиске, после чего полиция возбудила розыскное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189046-akmolinka-s-2-letnim-rebenkom-na-rukah-vyshla-iz-doma-i-propala/

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