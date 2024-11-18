На автодороге Караганда – Балхаш открыт новый участок (видео)

На автодороге Караганда – Балхаш открыто движение на участке между Аксу-Аюлы и Акчатау. Работы по поэтапному открытию продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, открыто движение на участке автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы" с 1492,4 по 1585 км — от поселка Аксу-Аюлы до поселка Акчатау (протяженностью 94 км).

На сегодняшний день продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию четырехполосного движения на участке Караганда — Балхаш. На данный момент открыто движение на 260 км этой автомобильной дороги.

В компании добавили, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлены барьерные ограждения, а также временные дорожные знаки, информирующие о скоростном режиме и проведении дорожно-строительных работ.

"Просим всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на временные дорожные знаки и придерживаться установленного скоростного режима на участке реконструкции", — отметили в "КазАвтоЖоле".

Ранее в компании сообщали об открытии дорожного участка протяженностью 31 км, который проходит от поселка Аксу до поселка Аксу-Аюлы и относится к I технической категории с четырьмя полосами движения.

Также сообщалось о том, что в Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.