Открыт новый участок трассы Караганда - Балхаш (видео)

На трассе Астана-Алматы открыт новый участок в направлении Караганда-Балхаш протяженностью 31 км. Дорога соответствует I категории и оснащена барьерными ограждениями для безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Национальная компания "КазАвтоЖол" в своем официальном Telegram-канале сообщила о поэтапном запуске движения на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана-Алматы в направлении Караганда-Балхаш.

Дорожный участок протяженностью 31 км проходит от поселка Аксу до поселка Аксу-Аюлы и относится к I технической категории с четырьмя полосами движения. В настоящее время уже открыто движение на 172 км этой автомобильной дороги.

В организации отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на данной территории установлены барьерные ограждения и временные дорожные знаки, информирующие о скоростном режиме и проведении дорожных работ.

Ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасались, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.

Также стало известно, что в Караганде скоро появится светящийся мост - там сейчас устанавливают новое ограждение с подсветкой. Светильники будут менять цвет в зависимости от событий. Общая протяженность нового ограждения в обе стороны составляет 840 метров. Работы планируется завершить до конца ноября.