Видео, снятое на Экибастузской ГРЭС-1, прокомментировали в Минэнерго

Нештатная ситуация случилась сегодня в Экибастузской ГРЭС-1. Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики, произошел выход дымовых газов из смотровых люков, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Instagram-профиле ekibastuzblog.

В Минэнерго объяснили ситуацию.

"Произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы №1 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны.

На электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается", - гласит сообщение.

Напомним, что в конце июня этого года на Экибастузской ГРЭС-1 произошла авария. Из-за технологического нарушения были остановлены энергоблоки №2, 3, 4, 7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт.

Перед этим, в январе, в отношении ТОО было начато антимонопольное расследование.

В июне 2022 года Экибастузскую ГРЭС-1 оштрафовали на более 33 млрд тенге. На предприятии было выявлено нарушение экологического законодательства.