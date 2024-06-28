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Авария произошла на Экибастузской ГРЭС-1

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Экибастузская ГРЭС-1
Экибастузская ГРЭС-1. Иллюстративное фото: gres1.kz

В пресс-службе Министерства энергетики высказались о текущей ситуации в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1". Из-за аварии были остановлены четыре энергоблока, передает NUR.KZ.

"28 июня в 05:24 произошло технологическое нарушения в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", в результате были остановлены энергоблоки №2, 3, 4, 7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт.

В настоящее время в работе энергоблоки №2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков. Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля начато расследование технологического нарушения", - рассказали в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что электричество у потребителей не отключалось.

ТОО Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова, по информации на официальном сайте, представляет собой тепловую электрическую станцию с установленной мощностью 4 тыс. МВт, расположенную на северном берегу озера Женгельды, в 16 км севернее Экибастуза Павлодарской области.

Является самой крупной станцией в Казахстане, работающей на твердом топливе. Кроме того, Экибастузская ГРЭС-1 - одна из крупнейших угольных электростанций в мире с текущей располагаемой мощностью - 3500 MВт.

Основной вид деятельности - производство электрической энергии.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что в отношении Экибастузской ГРЭС-1 начато расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2125683-avariya-proizoshla-na-ekibastuzskoy-gres-1/

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