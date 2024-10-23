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"Город превратили в помойку": жители Актобе недовольны ремонтом дороги

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Плохой ремонт дороги в Актобе
Ремонт дороги в Актобе. Кадр из видео: instagram.com/gazeta_diapazon

Ремонт дороги и благоустройство улицы Оспанова в Актобе продолжаются, но сам процесс вызывает серьезное недовольство у местного населения, передает "Диапазон".

Актюбинцы, проживающие в данном районе, отмечают беспорядок, который царит во время работ.

По их словам, на улице Оспанова с лета идет ремонт, и там в песке валяется разрушенная брусчатка. Вокруг новых так называемых ливневок раскуроченный песок и грунт, строительный мусор.

"На переходе на улице Оспанова песок вперемешку с рассыпанной брусчаткой лежит несколько месяцев. Люди стараются там не стоять. Ожидают зеленый сигнал рядом на колодце", "Из красивого и ухоженного города Актобе превратили в помойку", "Город превратили в помойку и развалины с вырубленными деревьями, как из фильмов ужаса", - отмечают актюбинцы.

В городском отделе ЖКХ отреагировали на недовольство граждан, отметив, что работы по ремонту дороги и благоустройству улицы Оспанова продолжаются.

"Проект, в рамках которого предусмотрено не только асфальтирование, но также и строительство ливневки и другие виды работ по благоустройству, переходящий. Основная часть работ будет реализована в этом году, полное завершение запланировано на следующий год. Приносим извинения актюбинцам за доставленные неудобства. Просим проявить терпение и понимание", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Актюбинской области готовятся к зимнему сезону. Глава региона Асхат Шахаров проверил ход подготовки техники. Также аким поручил заготовить достаточное количество противогололедных реагентов, которыми посыпают тротуары и дороги в гололед.

Помимо этого, завершается реконструкция участка дороги Актобе - Кандыагаш. Теперь областной центр и моногород соединит первоклассная дорога. Этот транспортный коридор является важным маршрутом, соединяющим Казахстан с Россией и обеспечивающим выход на Астрахань.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178038-gorod-prevratili-v-pomoyku-zhiteli-aktobe-nedovolny-remontom-dorogi/

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