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Участок одной из центральных улиц Алматы перекроют на выходные

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть ул. Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 20:00 15 ноября до 20:00 17 ноября, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, 16-17 ноября с 08:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Алматинской и Жетысуской областей.

На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и др.).

Ярмарка пройдет по адресу: город Алматы, участок по ул. Сатпаева от ул. Уалиханова до пр. Достык.

В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 20:00 15 ноября до 20:00 17 ноября.

Также на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.

Перекрытие дороги в Алматы
Перекрытие дороги в Алматы. Фото: t.me/AlmatyJoly

Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит заранее корректировать свой маршрут.

Добавим, по 25 ноября сквозное движение транспортных средств ограничено на перекрестке улицы Килыбай Медеубекова и пробиваемого проспекта Абая в Алматы. В акимате сообщали, что объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам У. Караманова, Грушовая, Строительная, в северном - по улицам Строительная, Виноградная, У. Караманова.

Также ранее мы писали, что в Алматы в эти выходные откроют движение по тоннелям новой развязки в Жетысуском районе. А движение по новому мосту в Жетысуском районе Алматы при благоприятных погодных условиях откроют 22 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188121-uchastok-ulicy-satpaeva-vremenno-perekroyut-v-almaty-v-vyhodnye/

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