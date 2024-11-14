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Когда откроют движение по новому мосту в Жетысуском районе Алматы (фото)

Опубликовано:

Строительство моста
Мост. Фото: акимат Алматы

Движение по новому мосту в Жетысуском районе Алматы при благоприятных погодных условиях откроют 22 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В ходе рабочего объезда Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел строящийся мост через реку Есентай в микрорайоне "Кемел". Ранее по поручению главы мегаполиса движение по мосту было закрыто ввиду его аварийного состояния.

Проведенное в июне техническое обследование мостового сооружения, построенного в 1960-х годах, выявило частичное разрушение бетонных конструкций, появление трещин на опорах моста, отсутствие деформационного шва и другое. В связи с этим было принято решение построить новый мост в рамках ЧС.

Ерболат Досаев осмотрел строящийся мост
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Изначально планировалось открыть движение для транспорта в конце октября. Однако из-за структуры грунта возникла необходимость монтажа 29 метровых буронабивных свай, вместо планировавшихся 9 метровых.

Кроме того, при подготовке основания для спецтехники в русле реки произошёл обвал пешеходной части моста. Данную часть должны были демонтировать после того, как построят новый мост, но из-за обрушения пришлось заниматься ее разборкой раньше. Таким образом сроки исполнения работ были сдвинуты.

Строительство моста
Стройка. Фото: акимат Алматы

Как доложил главе города руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев, на сегодня проведены работы по устройству и испытанию свай, устройству опор, подпорных стен, монтажу балок и переустройству инженерных сетей. Также проведено испытание сооружения.

В результате реконструкции, длина моста будет увеличена с 16,8 до 33 метров, ширина – с 8,5 до 14,5 метра. Кроме того, планируется устройство тротуаров по 1,5 м с обеих сторон.

Ерболат Досаев осмотрел строящийся мост
Ерболат Досаев осмотрел строящийся мост. Фото: акимат Алматы

"Мост обеспечивает транспортную связанность для жителей нескольких микрорайонов и близлежащих поселков. Это важный инфраструктурный объект, поэтому строительство производилось в максимально сжатые сроки. Геология выявила нестабильность грунтов, поэтому было принято решение установить сваи на глубину почти в 30 метров, по длине мост также увеличен почти в два раза. Основной объем работ выполнен, движение необходимо открыть до конца следующей недели и затем завершить работы по пешеходной части и прилегающей территории", - отметил Ерболат Досаев.

Напомним, что до завершения ремонтных работ по строительству нового моста объезд указанного участка обеспечен через ул. Мухамеджана Сералина.

Строительство моста
Мост. Фото: акимат Алматы

Напомним, что в Алатауском районе Алматы построили новую пешеходную зону. Строительство новой прогулочной зоны протяженностью 800 м между улицами Мойлды и Каламбаева началось в июле текущего года. Она стала продолжением отремонтированной в прошлом году 400-метровой полосы между улицами Шаяхметова и Мойылды.

Скоро пешеходная зона с детскими и спортивными площадками появится в микрорайоне Шугыла. Ерболат Досаев уже ознакомился со строительством пешеходной зоны с детскими и спортивными площадками, которые были построены в рамках программы "Бюджет народного участия".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187438-kogda-otkroyut-dvizhenie-po-novomu-mostu-v-zhetysuskom-rayone-almaty-foto/

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