"Проблемы есть": в МЧС прокомментировали состояние сейсмооборудования

В МЧС Казахстана рассказали о том, в каком состоянии находится сейсмологическое оборудование и сообщили, где обучают сейсмологов, передает корреспондент NUR.KZ.

На официальный запрос NUR.KZ о том, в каком состоянии находится оборудование, в МЧС отметили, что предусмотрен ремонт сейсмостанций.

"Проблемы действительно есть, но государство полностью заинтересовано в вопросе модернизации и обновления данной сферы.

Недостатком нынешней системы является неполный охват всей сейсмоактивной и слабосейсмичной территории страны сейсмологическими станциями, отсутствие современных средств мониторинга, изношенность оборудования, зданий и сооружений сейсмостанций.

Для поэтапного решения данных вопросов МЧС по поручению главы государства ведется работа по разработке Комплексного плана развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы", - сообщили в МЧС.

Там рассказали, что проектом предусмотрен ремонт и модернизация действующих сейсмостанций и выставление дополнительных сейсмостанций. А также - разработка карт сейсмического районирования на сейсмоопасные регионы и проведение паспортизации в регионах, где уже разработаны карты сейсмического районирования.

В министерстве рассказали также, готовят ли в Казахстане сейсмологов. Как выяснилось, обучение ведется в нескольких вузах.

"В Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И. Сатпаева имеется 9 институтов, в Институте геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова имеется кафедра "Геофизика и сейсмология", там есть образовательные программы магистратуры и докторантуры по сейсмологии.

В данный момент ведутся переговоры с кафедрой геофизики и сейсмологии, чтобы открыть образовательную программу бакалавриата по сейсмологии. В структуре ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" есть 10 научно-исследовательских лабораторий, проводящих фундаментальные и прикладные исследования", - сообщили в МЧС.

Также в ведомстве рассказали, что специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований проходят тренинги, в основном, в Школе молодых сейсмологов государств СНГ, которые организовываются при поддержке Межгосударственного фонда гyманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Кроме того, специалисты каждый год проходят курсы JICA по сейсмостойкому строительству и предотвращению стихийных бедствий, заключили в МЧС РК.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что, согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций.