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Призывников из Актюбинской области проверяют на ВИЧ и наркотики (видео)

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Призывная комиссия в Актюбинской области
Призывная комиссия. Кадр из видео: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актюбинской области продолжается осенний призыв, где особое внимание уделяется проверке здоровья призывников. Медицинские комиссии используют новейшее оборудование для диагностики, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в регионе продолжается осенний призыв, в ходе которого проводится обязательная проверка здоровья призывников.

"Квалифицированные специалисты из городской и областной медицинских комиссий тщательно оценивают состояние здоровья молодых людей, подлежащих срочной службе в армии. Врачи работают под руководством областного управления здравоохранения, которое обеспечило призывную кампанию современным оборудованием для диагностики", - рассказали в акимате.

Для более точной оценки состояния здоровья каждого призывника областной акимат приобрел для военкоматов новейшее медицинское оборудование. Среди новых приобретений — ультразвуковой аппарат, офтальмологическое устройство, ЛОР-комбайн и дерматоскоп. Это оборудование позволяет врачам более эффективно выявлять заболевания, которые могут стать препятствием для службы в армии.

Если в ходе осмотра возникает необходимость в дополнительной диагностике, призывников направляют в поликлиники и стационары региона для более углубленных обследований.

Призывники проходят обязательный медицинский осмотр, который включает в себя широкий спектр анализов и исследований. Среди обязательных процедур — общий анализ крови и мочи, электрокардиография, эхокардиография, флюорографическое исследование, а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Для граждан, работающих в сельском хозяйстве или имеющих скот в личном хозяйстве, проводится анализ крови на бруцеллез.

Особое внимание уделяется информации, полученной из медицинских учреждений, о состоянии здоровья призывников. Проверяются данные о хронических заболеваниях, а также результаты профилактических медицинских осмотров.

Кроме того, на областных сборных пунктах, где происходит зачисление в воинские части, проводится тестирование на наркотические вещества и исследование на ВИЧ-инфекцию, что обеспечивает дополнительные меры безопасности для будущих военнослужащих.

"Медицинский осмотр — важный этап в подготовке к призыву, и его проведение на высоком уровне способствует укреплению обороноспособности страны и сохранению здоровья будущих солдат", - отметили в акимате.

Напомним, в начале сентября в Казахстане запустили петицию против срочной военной службы. В качестве аргументов авторы привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива – это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.

В настоящее время в стране идет осенний призыв, он продлится до конца декабря текущего года. Этой осенью планируется призвать в армию около 20 тыс. казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187777-prizyvnikov-iz-aktyubinskoy-oblasti-proveryayut-na-vich-i-narkotiki-video/

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