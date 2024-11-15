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Многолетнюю проблему с водоснабжением решат в микрорайоне Боралдай в Алматы (фото)

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Строительство сетей водоснабжения в Алматы
Строительство сетей водоснабжения в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Более 4 тысяч жителей микрорайона Боралдай Алатауского района будут обеспечены центральными коммуникациями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Алатауского района ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Боралдай, сообщает акимат.

Строительство сетей водоснабжения в Алматы
Строительство сетей водоснабжения в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В присоединенном в 2014 году к городу микрорайоне инженерные сети отсутствовали. В 2019 году было проложено лишь 8,2 км магистральных сетей. В сентябре этого года по поручению главы города начат масштабный проект, предусматривающий строительство 76,4 км сетей, из них 52,1 км - водопроводных и 24,3 км - канализационных. Таким образом, центральными коммуникациями будут охвачены все жители микрорайона Боралдай, которых, по данным Алатауского акимата, более 4 тысяч человек", - говорится в сообщении акимата.

Строительство сетей водоснабжения в Алматы
Строительство сетей водоснабжения в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строительство сетей водоснабжения в Алматы
Строительство сетей водоснабжения в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работы уже начаты и на сегодня проложено 7 км сетей. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется на октябрь 2025 года.

Летом сообщалось, что в микрорайоне Каменское плато Алматы решена проблема с дефицитом воды: в дома жителей подано бесперебойное водоснабжение. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию резервуара чистой воды "Балхаш".

Осенью прошлого года решена проблема обеспечения водой 5 тыс. жителей микрорайона 14-я территория.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187764-mnogoletnyuyu-problemu-s-vodosnabzheniem-reshat-v-mikrorayone-boralday-v-almaty/

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