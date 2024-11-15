"Не успеваем запоминать": актюбинцы жалуются на рост цен (видео)

Жители Актобе жалуются на постоянный рост цен на социально значимые товары. Так, в регионе подорожали восемь из девятнадцати позиций из списка, передает телеканал "Астана".

Актюбинцы отмечают, что ценники меняются почти каждый день - в регионе подорожало 8 из 19 позиций из списка социально значимых продовольственных товаров. Особенно заметное увеличение коснулось овощей.

Горожане добавили, что ходить за покупками становится все дороже. Они признаются, что просто не успевают следить за ценами на повседневные товары. Стоимость овощей, хлеба, молока и других продуктов постоянно растет.

Статистика подтверждает это. Подорожало восемь из девятнадцати позиций социально значимых продовольственных товаров, причем на вершине рейтинга оказались овощи.

"Большое подорожание: лук репчатый — 17,4%, капуста — 11,8%, картофель подорожал на 9,3%. И наблюдается небольшое повышение цены на морковь. Также актюбинцам придется заплатить больше за сливочное масло, гречку, кефир и части кур.

Отмечу, что надбавка на социально значимые товары не должна превышать 15% от закупочной стоимости. За этим следят члены специальной комиссии по контролю цен. В ее состав входят депутаты, представители местных исполнительных органов и члены партии AMANAT.

Ежегодно с крупными торговыми сетями и местными товаропроизводителями заключается меморандум, согласно которому они обязуются не поднимать цены выше допустимого предела. Однако не все добросовестно выполняют свои обязательства", — отметила главный специалист Департамента бюро национальной статистики по стратегическому планированию и реформам РК по Актюбинской области Татьяна Айсултанова.

Председатель маслихата Актобе Анар Даржанова добавила, что с начала года комиссией были выявлены факты по 254 объектам — материалы направлены в уполномоченные органы.

Ранее вице-премьер-министр Серик Жумангарин на брифинге рассказал, как кабмин планирует сдерживать рост цен в Казахстане. Он сообщил, что по 10 позициям социально значимых товаров казахстанцы обеспечены на 100% – это мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

Также в стране наблюдалось сильное подорожание куриных яиц. Дело даже дошло до того, что в Алматы было решено зафиксировать цены на яйца первой категории.