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Эзотерика

Тонны отходов вывезли со дна озера Карасу в Алматы (фото)

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Озеро Карасу в Алматы
Озеро Карасу в Алматы. Фото: акимат Алматы

По просьбе жителей микрорайона Карасу к акиму Алматы городские службы впервые очистили одноименное озеро - оттуда было вывезено 53 тонны отходов, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с просьбой привести в порядок озеро Карасу к акиму города обратились жители одноименного микрорайона. По поручению Ерболата Досаева был разработан и согласован с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией соответствующий проект.

К механической очистке водоема подрядчик - ТОО "TOLAGAI-2050" - приступил в марте 2023 года и должен был завершить к сентябрю. Срок окончания проекта пришлось перенести на август текущего года, в связи с тем, что толщина донного ила оказалась в несколько раз больше, чем предполагалось при проектировании (100-120 см вместо 30 см).

Кроме того, на сроки повлияла необходимость строительства временной дороги по дну озера для прохождения тяжелой техники. Изначально планировалось провести очистку в зимний период, когда грунт промерзнет.

Озеро Карасу в Алматы
Озеро Карасу в Алматы. Фото: акимат Алматы

После окончания работ по очистке озера временная дорога вывезена вместе с илом. Отмечается, что такая работа проведена впервые за все время существования пруда.

Очистка озера Карасу в Алматы
Очистка озера Карасу в Алматы. Фото: акимат Алматы

Очистка озера Карасу в Алматы
Очистка озера Карасу в Алматы. Фото: акимат Алматы

В результате со дна озера было вывезено 53 тонны отходов и 10 тыс. кубометров иловых отложений.

Также были построены водосбросные сооружения для регулирования уровня воды и предотвращения ее перелива через берега.

Ведомство сообщает, что теперь озеро снова будет комфортным для отдыха жителей микрорайона и станет точкой притяжения для всех горожан и гостей города - по поручению акима будет разработан проект благоустройства, с учетом строительстве прогулочных и активных зон для занятий спортом.

Напомним, работы по благоустройству идут и в других районах города. Так, в Наурызбайском районе Алматы проводится обустройство пешеходной зоны. Работы будут завершены к концу ноября - такое поручение дал аким.

В Ауэзовском районе продолжается капитальный ремонт дворов. В прошлом году там был произведен ремонт более 174 дворов. В этом году капитальным ремонтом охвачено 23 двора, еще по 137 разрабатывается проектно-сметная документация.

Отметим, в начале ноября американские журналисты CNN Travel рассказали о своих впечатлениях после поездки в Алматы - они восхитились растущим и развивающимся мегаполисом и назвали его "столицей крутизны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187410-tonny-othodov-vyvezli-so-dna-ozera-karasu-v-almaty/

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