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Карагандинцы пожаловались на оголенные провода на детской площадке (видео)

Опубликовано:

Оголенные провода
Оголенные провода. Кадр из видео: instagram.com/senim109.kz

Жители Караганды обратились с жалобой на оставленные оголенные провода на новой детской площадке. Горожане просят устранить опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ЕКЦ.

Как сообщается на официальной странице Единого координационного центра Карагандинской области в Instagram, жители 12-18 домов 12 микрорайона Майкудука рассказали, что в прошлом году была построена детская площадка. Рабочие оставили оголенные провода освещения, которые замыкают каждый вечер.

"Горожане просят найти исполнительный орган и ликвидировать проблему. Обращение было зарегистрировано", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новый асфальт в Караганде пришел в негодность спустя месяц после укладки. Жители 18 микрорайона пожаловались на некачественно выполненные работы по благоустройству и попросили переделать асфальт.

Помимо этого, жители переулка Садовый в Сарани выразили недовольство укладкой асфальта. По их словам, новое покрытие укладывали поздно вечером и в дождь, что привело к его плачевному состоянию. Горожане предполагают, что он не доживет до весны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187270-karagandincy-pozhalovalis-na-ogolennye-provoda-na-detskoy-ploshchadke-video/

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