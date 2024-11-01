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Новый асфальт в Караганде пришел в негодность спустя месяц после укладки (видео)

Опубликовано:

Грязь
Грязь. Кадр из видео: instagram.com/senim109.kz

Жители 18-го микрорайона в Караганде пожаловались на некачественно выполненные работы по благоустройству и просят переделать асфальт, который пришел в негодность, передает NUR.KZ со ссылкой на ЕКЦ региона.

Как сообщается на официальной странице Единого координационного центра Карагандинской области в Instagram, горожане обратились с жалобой к властям.

"Месяц назад по программе благоустройства в 18-м микрорайоне во дворах домов №4, 5, 6 нам уложили асфальт, который уже пришел в негодность! Просим переделать данный участок!" - заявили местные жители.

В Едином координационном центре Карагандинской области отметили, что обращение передано в соответствующие органы.

"Обращение жителей Майкудука зарегистрировано, зафиксировано и передано в исполнительный орган", - пояснили в организации.

Ранее сообщалось, что в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.

Помимо этого, жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, выразили крайнее недовольство ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказывают, что работа застыла. Из-за перекопанных улиц люди не могут запастись топливом на зиму. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181708-novyy-asfalt-v-karagande-prishel-v-negodnost-spustya-mesyac-posle-ukladki-video/

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