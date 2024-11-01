Новый асфальт в Сарани разрушился за один день (видео)

Жители Сарани возмущены укладкой асфальта в одном из переулков. По словам людей, его делали поздно вечером и во время дождя, а на следующий день он стал рассыпаться, передает ekaraganda.kz.

Жители переулка Садовый в Сарани выразили недовольство укладкой асфальта. По их словам, новое покрытие укладывали поздно вечером и в дождь, что привело к его некачественному состоянию.

Кроме того, жители обеспокоены сроком службы данного асфальта. По их мнению, он не доживет до весны.

"Ждали, ждали мы новый асфальт - вот дождались. Ночью лужи, под дождем. Вот такая картина, все под ногами ходит, все ползет. Никто еще по нему не ездил, и уже весь потрескался", - негодует местная жительница.

"Переулок Садовый "заасфальтировали". Заехали вечером в дождь, тьма, ничего не видно. За полчаса закатали как попало. Сказать, что мы расстроены, ничего не сказать. Просим очень, чтобы исправили хотя бы большие погрешности", - пишет другая жительница города.

В акимате Сарани заверили, что работы еще не приняты и подрядной организации сделаны замечания.

"На сегодняшний день работы не завершены и не приняты, подрядной организацией проводятся работы по устранению замечаний по данному участку", - сообщили в пресс-службе.

В городском акимате добавили, что помимо данного переулка в проекте предусмотрены работы по среднему ремонту автомобильных дорог в переулках Первый, Бульварный, Труда и Центральный. Замечаний по этим участкам не зафиксировали.

Общая протяженность ремонта составит 1,25 км, а стоимость проекта - 71,4 млн тенге. Выполнит работы подрядная организация ТОО "Арни 2003". Ориентировочный срок окончания работ по проекту - 20 ноября.

Ранее сообщалось, что новый асфальт в Караганде пришел в негодность спустя месяц после укладки. Жители 18 микрорайона пожаловались на некачественно выполненные работы по благоустройству и попросили переделать асфальт.

Также в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 млрд тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.