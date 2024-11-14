"Лучше замерзнет, но не отдам": овощи под снегом на поле возмутили жителей Павлодарской области

Морковь и картофель, сгруженные на поле в Актогайском районе Павлодарской области, возмутили казахстанцев. В Сети появилось видео с места, где предлагают забрать овощи, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, размещенных в одном из павлодарских пабликов в Instagram, автор демонстрирует овощи, которые уже присыпало снегом. Девушка отмечает, что морковь и картофель лежат на поле вдоль трассы и любой желающий может приехать и собрать их.

Между тем в комментариях люди бесплатной раздачи не одобрили. Пользователи указали на то, что товар вполне можно было предложить еще до того, как погода сменилась на снежную.

"По теплу не могли людям раздать? Раньше бы старики такого не допустили. Столько труда вложено", "Как говорят, сам не ам и другому не дам, так и получилось. Лучше замерзнет, но я не отдам", "А раньше нельзя было скотинке отдать, а не просто выкидывать и сообщать населению, когда ударили морозы! За такое надо наказывать", "Да они уже поди подмерзли, дома каша будет", "Хотя бы раз давали пораньше до морозов картошку, ждали, когда замерзнет", - написали пользователи.

Оказались в комментариях и те, кто оценил щедрость, и указал недовольным, что бесплатные овощи с доставкой на дом никто предоставлять не будет.

Ситуацию на поле прокомментировали в районном отделе предпринимательства и сельского хозяйства.

"На данном видео показаны отходы производства фермерского хозяйства "Молочное село", которое расположено в селе Исантерек Актогайского района Павлодарской области. Это гумус с полей, ботва и непригодная для реализации и хранения овощная продукция.

ФХ "Молочное село" осуществляет вывоз отходов производства и некондиционной продукции на специально отведенную территорию, где разрешена ее переборка населением для хозяйственных нужд", - сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Актогайского района.

Отмечается, что после того, как переработку сельчане завершат, неликвид вывезут на поля.

Ранее в Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже урожая, который потерпевший оценил в 400 тыс. тенге. Были украдены 50 мешков картофеля. Их специально оставили на месте сбора, чтобы корнеплоды проветрились.

В Казахстане ввели временный запрет до конца 2024 года на ввоз яблок для всех стран, кроме государств-членов ЕАЭС. Дело в том, что при параллельном импорте яблок в сезон урожая казахстанские садоводы сталкиваются с трудностями сбыта продукции.