Ввоз яблок из других стран на время сбора урожая запретили в Казахстане

В Казахстане введен временный запрет на ввоз яблок для всех стран, кроме государств-членов ЕАЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства.

На сайт Минсельхоза сообщается, что при параллельном импорте яблок в сезон урожая казахстанские садоводы сталкиваются с трудностями сбыта продукции, что ухудшает их финансовое состояние.

Сообщается, что за 7 месяцев 2024 года импортировано порядка 107, 3 тыс. тонн яблок (рост на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Основной импорт осуществляется из Польши, Ирана, Узбекистана, КНР. Рост импорта обусловлен ростом импорта из Китая в 18 раз и из Ирана в 7 раз.

"В этой связи, в целях поддержки отечественного яблочного производства и обеспечения сбыта отечественной продукции, одобрено введение запрета на ввоз яблок втомобильным транспортом из третьих стран до 31 декабря 2024 года.

Запрет на ввоз яблок введен только на период сбора урожая, что позволит отечественным садоводам заложить собранный урожай и реализовать продукцию по приемлемой цене. В период межсезонья, импорт яблок ограничиваться не будет", - сказано в сообщении.

В информации указано, что ограничение не коснется ввоза яблок из государств-членов ЕАЭС и международного транзита яблок через территорию Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане запретили ввоз яблок автотранспортом. Кроме того, был продлен временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов.

Также в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом, транзит через страну разрешен.