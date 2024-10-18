Урожай исчез с поля в Карагандинской области

В Карагандинской области был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в краже урожая, который потерпевший оценил в 400 тысяч тенге. Против него возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ночное время суток подозреваемый подогнал автомобиль на поле, погрузил в него чужой урожай и скрылся. Потерпевший сумму ущерба оценил в 400 тысяч тенге.

Сотрудники УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области по подозрению в краже установили и задержали 34-летнего жителя одного из населенных пунктов.

В ведомстве добавили, что внимание мужчины привлекло поле, на котором находилось 50 мешков картофеля. Они специально были оставлены на месте сбора, чтобы корнеплоды проветрились.

Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению в краже велосипеда с автостанции. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге. 37-летняя заявительница сообщила, что транспортным средством пользовался ее несовершеннолетний сын. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.