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16-летний студент ухаживал за своей бабушкой и оказался в суде в Караганде

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Молодой парень сидит на лавочке
Студент. Иллюстративное фото: SDI Productions / Getty Images

В Караганде суд отклонил заявление полиции о направлении несовершеннолетнего в спецорганизацию образования. Во время процесса учли обстоятельства жизни подростка, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено гражданское дело по заявлению управления полиции о направлении на 1 год несовершеннолетнего в спецорганизацию образования.

В заявлении указано на пропуски занятий 16-летним студентом 2 курса Карагандинского агротехнического колледжа, отсутствие со стороны родителей воспитания, содержания и обучения сына.

Студент признал, что действительно пропускал занятия из-за того, что ухаживал за больной 71-летней бабушкой и желает получить образование. Часть неофициальных заработков он отдавал бабушке, остальное расходовал на нужды по дому и одежду.

На учете он не состоит, фактов бродяжничества, употребления спиртных напитков и наркотических средств не замечено, общественный порядок не нарушал, к уголовной и административной ответственности не привлекался, приводов в полицию не имел.

Родители участия в воспитании и содержании сына не принимали, проживают в другом городе.

"Мать состояла на учете по категории "родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей", привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков и за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию ребенка", - говорится в сообщении суда.

Отец студента выразил несогласие с заявлением управления полиции, признав вину в отсутствии должного внимания к сыну.

Прокурор предложила отказать в заявлении. Суд с учетом этих обстоятельств отказал в удовлетворении заявления управления полиции.

В адрес уполномоченных органов было вынесено частное определение для предотвращения нарушений прав несовершеннолетних в будущем. Совместно с организациями социального и семейного развития судом также были предприняты меры по устройству несовершеннолетнего в вечернюю школу. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что казахстанские студенты стали чаще бросать учебу. Общественники считают, что в университетах должны подходить индивидуально к каждому случаю. Наибольшая численность выбывших студентов зафиксирована на юге страны: лидирует Алматы, за ним идут Шымкент и Кызылординская область.

Также стало известно, что в Актобе в университете собирали деньги со студентов и сотрудников. В связи с жалобами за два года в учебном заведении провели 22 служебные проверки. По их итогам в вузе 32 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а еще семерых уволили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187185-16-letniy-student-uhazhival-za-svoey-babushkoy-i-okazalsya-v-sude-v-karagande/

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