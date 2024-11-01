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Избавляться от ям на дорогах в Павлодаре теперь могут за 15 минут

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ямочный ремонт в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков осмотрел ход ямочного ремонта дорог в городе и дал поручение привести в порядок все проблемные участки, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города на своей странице в Instagram, в Павлодаре при проведении ямочного ремонта дорог начали применять новую технологию, работающую без предварительной подготовки участка.

Комплект оборудования БЦМ-24.5 используется для заделки трещин и выбоин щебнем и битумной эмульсией методом пневмобрызга. Делать это можно при температуре окружающего воздуха до -10 градусов и без предварительной подготовки асфальта.

Весь процесс ремонта одного среднего повреждения занимает 2-2,5 минуты, еще около 15 минут нужно на застывание смеси.

Аким Павлодара поручил промониторить все проблемные участки, включая внутриквартальные проезды, дворовые территории, и с помощью новой технологии привести их в порядок.

"Улицы, внутриквартальные территории, дворовые проезды - везде нужно все ямы залатать и привести в порядок проезжую часть", - дал указание Хасар Хабылбеков.

Ранее в Экибастузском районе Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог, в том числе трасс республиканского и местного значения.

А в Павлодаре подрядчик, признанный недобросовестным после ремонта улицы Катаева, потребовал выплатить 300 млн тенге. Именно такая сумма была прописана в договоре. В суде чиновники отметили некачественный ремонт дороги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181725-izbavlyatsya-ot-yam-na-dorogah-v-pavlodare-teper-mogut-za-15-minut/

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