Казахстанка заявила, что мужчина сломал ее дочери бедро на горке в Талгаре

Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Алматинской области Наталья рассказала о страшном случае, который произошел с ее дочерью на горке месяц назад. Девятилетняя девочка получила серьезную травму - перелом бедренной кости. Мама винит мужчину, который оказался с другой стороны горки, устроенной в русле резервуара для воды, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Натальи, случай произошел 21 января этого года в Талгаре. В тот день ее дочь с бабушкой и дедушкой и еще двумя детьми отправились прокатиться на недавно открытой горке. Как говорит Наталья, горка была открыта незаконно и располагалась в русле резервуара для воды.

"Там сдавались баллоны. С одной стороны (русла - прим.ред.) были все дети, получается, когда скатываешься с одной стороны горки, залетаешь по инерции на другую сторону. На другой стороне был мужчина - он разговаривал по телефону.

Дочь села в "ватрушку" и поехала вниз. Мужчина закончил говорить по телефону, посадил детей в баллон и начал спуск вниз. Ей он кричал "уходи", но дочь уже не могла остановиться. Ей всего 9 лет, у нее даже ноги до земли не достают. Остановиться очень сложно.

Произошел удар - мужчина выставил ноги, чтобы его дети не пострадали. И одной ногой попал ей в бедренную кость, переломив ее пополам. Прибежали все люди, дочь кричала от боли, с нее слетели сапоги от удара, а на сломанной ноге даже носочек слетел", - говорит мама.

Ребенка сразу доставили в больницу, где сделали рентген. Впоследствии ей провели операцию. Сейчас девочка страдает от болей, не проходит испуг.

Наталья, между тем, написала заявление в полицию на мужчину, который столкнулся с ее дочерью. Она уверена - тот может уйти от ответственности, как ушел с места происшествия, не обращая внимания на крики бабушки и ребенка, отмечает Наталья.

"Мне сказали, что виновник не понесет наказания. На сегодняшний день он не оказал никакой помощи и даже не извинился. Ребенок находится в лежачем положении, я постоянно рядом с ней. Нужны деньги на лекарства, на подгузники - вставать в туалет дочь не может", - заключила женщина.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

"10 февраля 2023 года с заявлением обратилась 44-летняя жительница поселка Кендала о принятии мер в отношении 28-летнего гражданина К. Со слов заявителя установлено, что 21.01.2023 года около 12:00 гражданин К., находясь на катке, расположенном в городе Талгар, сбил ее несовершеннолетнюю дочь 2013 г.р., которая от полученной травмы доставлена в больницу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по части 1 статьи 114 УК РК. В настоящее время для обеспечения полноты и объективности в разрешении дела назначены все необходимые экспертные проверки и проводится досудебное расследование. Ход расследования взят на контроль руководством областного департамента", - сообщили в ДП области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2010116-kazahstanka-zayavila-chto-muzhchina-slomal-ee-docheri-bedro-na-gorke-v-talgare/