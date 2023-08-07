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Спасение тонущего в бассейне ребенка попало на видео в Астане

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Спасение ребенка в бассейне
Спасение ребенка в бассейне. Кадр из видео: polisia.kz

В Астане во время купания в бассейне едва не утонул ребенок - его спасли отдыхавшие в том же центре люди. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения, передает медиапортал МВД Polisia.kz.

На опубликованных кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. Она передает ребенка мужчине, который пытается помочь мальчику, а после к ним подходит женщина, которая оказывает первую медицинскую помощь.

"Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытии службы скорой помощи работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам", - рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка.

В МВД сообщили, что женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района Есиль.

Назым Шарипова
Назым Шарипова. Фото: polisia.kz

"Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку. Этот случай стал важным напоминанием о том, что обучение и готовность к действиям в экстремальных ситуациях способны спасти жизни.

Назым Шарипова продемонстрировала хорошую подготовку казахстанских полицейских и умение действовать в критических ситуациях", - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в бассейне в Талдыкоргане утонул четырехлетний ребенок. Тогда спасатели призывали родителей никогда не оставлять детей без присмотра и научить их правильно вести себя в бассейнах.

Основные правила безопасности, которые нужно донести несовершеннолетним:

  • бассейн безопасен только тогда, когда все соблюдают правила поведения;
  • если возникнут какие-либо проблемы, необходимо сразу сообщить об этом взрослым;
  • следует учитывать, что для прыжков в воду должна быть необходимая глубина, чтобы избежать травм;
  • детям не следует бегать вокруг или рядом с бассейном, потому что можно поскользнуться и получить травму, а также непроизвольно поранить окружающих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2031460-spasshaya-zhizn-rebenku-v-basseyne-v-astane-zhenschina-okazalas-politseyskim-video/

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