Иск журналистов против Минкультуры отклонили в Астане

Судом по гражданским делам Астаны рассмотрено дело по иску казахстанских журналистов к Министерству культуры и информации РК, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрено дело по иску 12 журналистов к Министерству культуры и информации РК о признании противоречащими закону и недействующими нормативные правовые акты в части:

пункта 4 приказа министра "Об утверждении Типовых правил аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации)";

подпункта 1) пункта 11 Типовых правил.

"Из обстоятельств дела следует, что 20 августа 2024 года утверждены Типовые правила аккредитации журналистов, которые были введены в действие с момента их подписания. Истцы считают, что приказ введен в действие незаконно - ранее его государственной регистрации в органах юстиции и ранее официального опубликования.

Также Типовыми правилами предусмотрен перечень обязанностей аккредитованного журналиста, в числе которых - условие о возможности распространения информации только в СМИ, от которого им получена аккредитация. Нарушение данных требований двух и более раз влечет лишение журналиста постоянной аккредитации", - говорится в сообщении суда.

По мнению журналистов, подавших иск, указанные требования ограничивают право на свободу слова, связанную с распространением информации в других СМИ, на онлайн-платформах, в разговорах (чатах) с коллегами, друзьями.

Министерство же, в свою очередь, в отзыве указало, что аккредитуемый журналист, состоящий в трудовых отношениях с конкретным СМИ, получая от них аккредитацию, исполняет трудовые обязанности. Соответственно, публикуясь в нескольких СМИ, должен получить от каждого из них аккредитацию.

В итоге решением суда в удовлетворении иска отказано.

"Выводы суда мотивированы тем, что правила аккредитации не ограничивают конституционное право на свободу слова, а лишь регламентируют порядок получения и распространения информации аккредитованными журналистами, что закреплено соответствующей компетенцией Министерства в соответствии со статьей 28 Закона "О масс-медиа".

Так, указанной статьей установлено, что уполномоченный орган утверждает типовые правила аккредитации журналистов. Кроме того, процедура аккредитации направлена на предоставление информации журналистам всех СМИ на равных условиях. Правила не запрещают распространение информации иным способом, например, в социальных сетях", - говорится в релизе суда.

Что касается второй части иска, как поясняет пресс-служба суда, согласно статье 42 Закона "О правовых актах", нормативные правовые приказы министров вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня их первого официального опубликования, если иное не предусмотрено самим правовым актом. Поэтому введение в действие этих Правил до официальной публикации не нарушает права истцов и не влечет недействительности НПА.

Решение не вступило в законную силу.

На такое решение суда отреагировали в фонде "Әділ сөз".

"Фонд "Әділ сөз" выражает глубокое разочарование решением суда, отклонившего требования журналистов о признании неконституционности п.п.1) п.11 Типовых правил аккредитации журналистов. Мы считаем, что данное решение нарушает конституционное право журналистов на свободное распространение информации, а также противоречит принципам правового государства, закрепленным в Конституции Республики Казахстан.

Мы настаиваем, что ограничения, введённые Министерством культуры и информации, превышают их полномочия и должны регулироваться только законом, а не подзаконными актами. Истцы будут обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, а фонд "Әділ сөз" продолжит защищать права журналистов на независимую и беспристрастную деятельность, и окажет поддержку в апелляционной инстанции. Мы призываем соблюдать Конституцию и обеспечить свободу слова для всех представителей СМИ", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, в августе этого года на портале Эталонного контрольного банка НПА появился принятый приказ министра культуры и информации Аиды Балаевой об утверждении типовых правил аккредитации журналистов. В период, когда данные правила еще находились на обсуждении ("Открытые НПА"), многие их пункты уже вызывали споры в комментариях, в том числе с участием самих журналистов.

В июле министр Аида Балаева прокомментировала некоторые из тезисов, озвученных журналистами. Так, по словам министра, правила претерпели не так много изменений.

"Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований", - пояснила тогда министр.

Как отметила Балаева, больше всего вопросов вызвал пункт об условиях, которые предлагается соблюдать журналистами.

Она подчеркнула, что для сбора и распространения информации журналисту необходимо получить аккредитацию от того СМИ, в котором планируется та или иная публикация. При этом, с ее слов, никто не запрещает подать заявку журналисту сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация.

Тогда Балаева еще обратила внимание на то, что соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности.

В начале октября стало известно, что казахстанские журналисты подали в суд на Министерство культуры и информации. Тем самым представители СМИ хотели оспорить новые правила аккредитации журналистов.