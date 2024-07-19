Балаева разъяснила новые правила работы журналистов Казахстана

Накануне министерство культуры и информации РК представило проект обновленных правил аккредитации журналистов. Сегодня глава министерства решила разъяснить некоторые пункты, передает NUR.KZ.

Аида Балаева на своей официальной странице в Facebook опубликовала ответ на поступающие вопросы касательно ряда пунктов НПА.

"Уважаемые коллеги! Хочу разъяснить некоторые пункты проекта типовых правил аккредитации журналистов (представителей СМИ), разработанного в целях реализации Закона "О масс-медиа" и активно обсуждаемого профессиональным медиасообществом", - написала она.

По словам министра, правила претерпели не так много изменений - многие положения сохранены.

"Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований", - пояснила она.

Как отметила Балаева, больше всего вопросов вызвал пункт об условиях, которых предлагается соблюдать журналистами.

Она подчеркнула, что для сбора и распространения информации журналисту необходимо получить аккредитацию от того СМИ, в котором планируется та или иная публикация. При этом, никто не запрещает подать заявку журналисту сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация.

По ее словам, данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия либо события на личных аккаунтах в социальных сетях.

"Что касается вопроса введения регламента - в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим (то есть модератором мероприятия).

Международный опыт США и Евросоюза и международных организаций показывает, что в случае нарушения установленных правил, а также норм закона, журналист лишается доступа к мероприятиям и имеющейся аккредитации. Так, например, в правилах, регулирующих деятельность СМИ в Европейском парламенте, строго отведены специальные места, в которых разрешается проводить съемку", - пояснила она.

Министр также подчеркнула, что правилами предусмотрено, что каждый государственный орган или организация сами утверждают регламент того или иного мероприятия. При этом министерство, как уполномоченный орган, будет направлять соответствующие рекомендации для разработки вышеупомянутых регламентов в части соблюдения принципов доступа к информации и особого статуса журналистов.

Еще Балаева обратила внимание на то, что соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности.

"Резюмируя, хочу еще раз подчеркнуть важность обеспечения доступа к информации и повышения статуса журналистов - данные вопросы всегда находятся в основном приоритете деятельности министерства", - заключила она.

Отметим, 18 июля на портале "Открытые НПА" на публичное обсуждение был вынесен проект приказа "Об утверждении типовых правил аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации)".

Публичное обсуждение продлится до 1 августа текущего года.

В комментариях к проекту приказа пользователи портала стали активно обсуждать некоторые его пункты.