Казахстанские журналисты подали в суд на Министерство культуры и информации

В межрайонный суд по гражданским делам Астаны поступил иск, оспаривающий новые правила аккредитации журналистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Международный Фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".

Фонд информирует, что 7 октября суд принял иск от группы из девяти казахстанских журналистов, оспаривающих положения нового приказа, утверждающего "Типовые правила аккредитации журналистов". Ответчик в деле – Министерство культуры и информации.

Данный нормативный правовой акт, по мнению истцов, серьезно нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

"Ключевая проблема – это пункт, запрещающий аккредитованным журналистам распространять информацию, полученную от государственных органов, через любые другие средства массовой информации, кроме тех, которые аккредитовали журналиста. В случае нарушения этого условия дважды, журналист может быть лишен аккредитации на срок до шести месяцев. Данное требование, по мнению истцов, противоречит статьям 20, 39 Конституции РК и закону РК "О масс-медиа", ограничивая их конституционное право свободно получать и распространять информацию", – пояснили представители фонда.

В фонде также заявили, что оказывают журналистам юридическую поддержку представляя их интересы в суде.

"Хотелось бы обратить внимание на то, что и процедура введения типовых правил аккредитации прошла с нарушением Закона "О правовых актах", в частности, установив срок действия типовых правил "задним числом", хотя правовые акты, устанавливающие новую юридическую ответственность, не могут быть введены в действие до истечения 60 календарных дней после официальной публикации. Государство требует неукоснительного соблюдения закона гражданами страны, следовательно, и его органы не имеют ни морального, ни юридического права игнорировать процессуальные требования законодательства", – отметила президент фонда Карла Джаманкулова.

В "Әділ сөз" подчеркивают, что официальные сообщения организаций предоставляются всем журналистам, независимо от наличия аккредитации. Таким образом, по мнению представителей фонда, требование публиковать информацию только в СМИ, от которого подана аккредитация, может ограничивать свободу журналистской деятельности и нарушать принцип равного доступа к информации.

"Это условие ставит журналистов с аккредитацией при государственном органе и без таковой в неравное положение и лишает их возможности свободно распространять информацию в различных СМИ и социальных сетях, нарушает ст. 20 Конституции РК, которая гарантирует право на свободу слова, включая право свободно получать и распространять информацию", – утверждают в фонде.

"Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы информацию, которую они дают на брифингах, услышало как можно больше граждан. И учитывая, что у людей сложились разные привычки получения новостей – кто-то читает газеты, а кому-то удобней пролистать социальные сети – государство должно не ограничивать каналы распространения информации, а просить нас рассказывать, как можно большему количеству людей. В период расцвета анонимных каналов ограничивать авторский контент профессиональных журналистов глупо. Я уверена, что справедливый судебный процесс вынесет решение в нашу пользу и уберет эти абсурдные требования, которые не несут никакой практической пользы обществу и осложняют работу профессиональным журналистам", – сказала Тамара Вааль, шеф астанинского бюро интернет-журнала "Власть", участница коллективного иска.

Истцы настаивают на признании противоречащими закону отдельных пунктов приказа, утвержденного Министерством культуры и информации, и требуют их отмены.

Контекст

В августе этого года на портале Эталонного контрольного банка НПА появился принятый приказ министра культуры и информации Аиды Балаевой об утверждении типовых правил аккредитации журналистов. В период, когда данные правила еще находились на обсуждении ("Открытые НПА"), многие их пункты уже вызывали споры в комментариях, в том числе с участием самих журналистов.

В июле министр Аида Балаева прокомментировала некоторые из тезисов, озвученных журналистами. Так, по словам министра, правила претерпели не так много изменений.

"Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований", – пояснила тогда она.

Как отметила Балаева, больше всего вопросов вызвал пункт об условиях, которые предлагается соблюдать журналистами.

Она подчеркнула, что для сбора и распространения информации журналисту необходимо получить аккредитацию от того СМИ, в котором планируется та или иная публикация. При этом, с ее слов, никто не запрещает подать заявку журналисту сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация.

По ее словам, данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия либо события на личных аккаунтах в социальных сетях.

"Что касается вопроса введения регламента – в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим (то есть модератором мероприятия)", – пояснила она.

Еще Балаева обратила внимание на то, что соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности.