Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские журналисты подали в суд на Министерство культуры и информации

Опубликовано:

Журналист держит микрофон
Журналист. Иллюстративное фото: Mihajlo Maricic / EyeEm / Getty Images

В межрайонный суд по гражданским делам Астаны поступил иск, оспаривающий новые правила аккредитации журналистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Международный Фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".

Фонд информирует, что 7 октября суд принял иск от группы из девяти казахстанских журналистов, оспаривающих положения нового приказа, утверждающего "Типовые правила аккредитации журналистов". Ответчик в деле – Министерство культуры и информации.

Данный нормативный правовой акт, по мнению истцов, серьезно нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

"Ключевая проблема – это пункт, запрещающий аккредитованным журналистам распространять информацию, полученную от государственных органов, через любые другие средства массовой информации, кроме тех, которые аккредитовали журналиста. В случае нарушения этого условия дважды, журналист может быть лишен аккредитации на срок до шести месяцев. Данное требование, по мнению истцов, противоречит статьям 20, 39 Конституции РК и закону РК "О масс-медиа", ограничивая их конституционное право свободно получать и распространять информацию", – пояснили представители фонда.

В фонде также заявили, что оказывают журналистам юридическую поддержку представляя их интересы в суде.

"Хотелось бы обратить внимание на то, что и процедура введения типовых правил аккредитации прошла с нарушением Закона "О правовых актах", в частности, установив срок действия типовых правил "задним числом", хотя правовые акты, устанавливающие новую юридическую ответственность, не могут быть введены в действие до истечения 60 календарных дней после официальной публикации. Государство требует неукоснительного соблюдения закона гражданами страны, следовательно, и его органы не имеют ни морального, ни юридического права игнорировать процессуальные требования законодательства", – отметила президент фонда Карла Джаманкулова.

В "Әділ сөз" подчеркивают, что официальные сообщения организаций предоставляются всем журналистам, независимо от наличия аккредитации. Таким образом, по мнению представителей фонда, требование публиковать информацию только в СМИ, от которого подана аккредитация, может ограничивать свободу журналистской деятельности и нарушать принцип равного доступа к информации.

"Это условие ставит журналистов с аккредитацией при государственном органе и без таковой в неравное положение и лишает их возможности свободно распространять информацию в различных СМИ и социальных сетях, нарушает ст. 20 Конституции РК, которая гарантирует право на свободу слова, включая право свободно получать и распространять информацию", – утверждают в фонде.

"Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы информацию, которую они дают на брифингах, услышало как можно больше граждан. И учитывая, что у людей сложились разные привычки получения новостей – кто-то читает газеты, а кому-то удобней пролистать социальные сети – государство должно не ограничивать каналы распространения информации, а просить нас рассказывать, как можно большему количеству людей. В период расцвета анонимных каналов ограничивать авторский контент профессиональных журналистов глупо. Я уверена, что справедливый судебный процесс вынесет решение в нашу пользу и уберет эти абсурдные требования, которые не несут никакой практической пользы обществу и осложняют работу профессиональным журналистам", – сказала Тамара Вааль, шеф астанинского бюро интернет-журнала "Власть", участница коллективного иска.

Истцы настаивают на признании противоречащими закону отдельных пунктов приказа, утвержденного Министерством культуры и информации, и требуют их отмены.

Контекст

В августе этого года на портале Эталонного контрольного банка НПА появился принятый приказ министра культуры и информации Аиды Балаевой об утверждении типовых правил аккредитации журналистов. В период, когда данные правила еще находились на обсуждении ("Открытые НПА"), многие их пункты уже вызывали споры в комментариях, в том числе с участием самих журналистов.

В июле министр Аида Балаева прокомментировала некоторые из тезисов, озвученных журналистами. Так, по словам министра, правила претерпели не так много изменений.

"Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований", – пояснила тогда она.

Как отметила Балаева, больше всего вопросов вызвал пункт об условиях, которые предлагается соблюдать журналистами.

Она подчеркнула, что для сбора и распространения информации журналисту необходимо получить аккредитацию от того СМИ, в котором планируется та или иная публикация. При этом, с ее слов, никто не запрещает подать заявку журналисту сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация.

По ее словам, данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия либо события на личных аккаунтах в социальных сетях.

"Что касается вопроса введения регламента – в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим (то есть модератором мероприятия)", – пояснила она.

Еще Балаева обратила внимание на то, что соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172787-kazahstanskie-zhurnalisty-podali-v-sud-na-ministerstvo-kultury-i-informacii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie