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"Ушла из дома с собакой": астанчанка обратилась в полицию из-за пропавшей дочери

Опубликовано:

девочка с собакой во дворе
Девочка с собакой. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане искали пропавшую несовершеннолетнюю, которая после ссоры с мамой ушла из дома вместе с собакой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Астаны, в полицию поступило сообщение о без вести пропавшей несовершеннолетней. Звонила мать подростка, которая сообщила, что после домашней ссоры девочка ушла из дома вместе с собакой и не вернулась.

"Совместно с оперативниками к поискам ребенка приступил инспектор-кинолог со служебной овчаркой. По запаху с головного убора девочки собаке быстро удалось взять след. В течение 25 минут Дан нашел несовершеннолетнюю, которая сидела на лавочке в парке", - рассказали в полиции.

В ДП добавили, что немецкая овчарка Дан находится на службе в кинологической службе порядка 6 лет, она приучена к поиску человека по запаховому следу.

Ранее сообщалось, что девушка с инвалидностью из Акмолинской области ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. У нее не было с собой мобильного телефона. Пропавшую акмолинку спустя два дня нашли в ТРЦ Астаны.

До этого сообщалось, что в Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185677-ushla-iz-doma-s-sobakoy-astanchanka-obratilas-v-policiyu-iz-za-propavshey-docheri/

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