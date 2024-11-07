Пропавшую акмолинку спустя два дня нашли в ТРЦ Астаны (видео)

Жительница Целиноградского района выразила благодарность полиции за поиск и возвращение домой ее пропавшей дочери с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, по словам матери, девушка с инвалидностью 28-го октября около трех часов дня ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. У нее не было с собой мобильного телефона.

К розыску незамедлительно приступил личный состав отдела полиции, ориентировки девушки передали в территориальные отделы МВД прилегающих районов.

В течение двух суток специально созданные группы проверили территорию района и близлежащих населенных пунктов. Полицейские опросили местных жителей, а также возможных очевидцев передвижения пропавшей девушки.

"В результате проведения оперативных мероприятий 31-го октября текущего года без вести пропавшая была установлена в одном из торгово-развлекательных центров столицы", — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.