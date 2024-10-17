"Занижают зарплату и платят по 20 тыс. тенге": изменить расчет алиментов предложили в Казахстане

На заседании сената депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Жанна Асанова отметила, что сейчас размер алиментов рассчитывается как одна четвертая зарплаты родителя. На практике некоторые родители просят указать в документах минимальную зарплату и перечисляют на ребенка по 20 тыс. тенге в месяц.

"Эта сумма не покрывает даже базовые потребности ребенка и практически в два раза меньше прожиточного минимума. По данным независимых экспертов, для обеспечения достойного уровня жизни ребенку необходимо не менее 130 тыс. тенге в месяц. (…)

Для примера, в Германии при установлении алиментов применяют дифференцированный подход, где размер выплат зависит как от возраста ребенка, так и от дохода родителей. Существует также минимальная сумма. Например, до 5 лет - 480 евро, от 6 до 11 - 550 один евро и т.д.", - заявила депутат.

В этой связи депутат предложила сделать более гибким и справедливым размер алиментов в Казахстане.

"Нужно учитывать количество детей и их реальные потребности. Также провести анализ базовых потребностей детей в зависимости от возраста и социальных факторов с учетом современных реалий.

Разработать механизм выявления сокрытия доходов со стороны работодателей и самозанятых плательщиков для исключения занижения алиментов", - добавила Жанна Асанова.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Также при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.