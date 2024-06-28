Бабушка будет выплачивать алименты внуку в ЗКО

Суд в ЗКО установил, что алименты внуку будет выплачивать его бабушка. Такое решение было принято, потому что отец ребенка уклоняется от ответственности, передает "Мой город".

В Департаменте юстиции Западно-Казахстанской области сообщили, что они совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей защитили права мальчика, отец которого злостно уклонялся от уплаты алиментов. Он не реагировал на уведомления частного судебного исполнителя и не являлся к нему. Долг по алиментам набежал на 5 млн тенге.

Тогда суд решил, что алименты мальчику будет выплачивать его бабушка. У нее есть пенсия и крестьянское хозяйство, она сможет позаботиться о внуке.

В департаменте юстиции региона отметили, что если родители не выполняют свои обязанности, то за внуков придется отвечать бабушкам и дедушкам.

Ранее стало известно, что жителя Шахтинска подвергли административному аресту из-за долга по алиментам перед ребенком на сумму свыше 5 млн тенге. При этом мужчина имеет постоянный доход, а судебный исполнитель разъяснил ему ответственность за неисполнение обязательств.

А фермер из Алматинской области, имея хороший заработок, выплачивал небольшие алименты по справке с минимальной зарплатой в 70 тыс. тенге. Теперь его обязательства пересчитали. Мужчина каждый месяц должен перечислять бывшей супруге 300 тыс. тенге на содержание детей.