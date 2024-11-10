Рейсы задерживают в аэропорту Астаны из-за непогоды
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В воскресенье, 10 ноября, в международном аэропорту Астаны сообщили о задержке запланированных на вылет рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на авиагавань.
Так, из 75 запланированных рейсов на вылет задерживаются шесть:
- SU1957 Астана-Москва
- КС7208 Астана-Атырау
- КС7315 Астана-Кызылорда
- КС921 Астана-Франкфурт
- DV716 Астана-Шымкент
- КС642 Астана-Алматы
Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.
"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или в круглосуточном колл-центре по номеру 8 (7172) 702-999", - говорится в сообщении авиагавани.
Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня в Астане прогнозируют снег, сильный ветер со скоростью до 13 метров в секунду и до 0 градусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185346-reysy-zaderzhali-v-aeroportu-astany-iz-za-nepogody/