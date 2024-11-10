Рейсы задерживают в аэропорту Астаны из-за непогоды

В воскресенье, 10 ноября, в международном аэропорту Астаны сообщили о задержке запланированных на вылет рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на авиагавань.

Так, из 75 запланированных рейсов на вылет задерживаются шесть:

SU1957 Астана-Москва

КС7208 Астана-Атырау

КС7315 Астана-Кызылорда

КС921 Астана-Франкфурт

DV716 Астана-Шымкент

КС642 Астана-Алматы

Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или в круглосуточном колл-центре по номеру 8 (7172) 702-999", - говорится в сообщении авиагавани.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня в Астане прогнозируют снег, сильный ветер со скоростью до 13 метров в секунду и до 0 градусов.