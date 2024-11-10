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Рейсы задерживают в аэропорту Астаны из-за непогоды

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 10 ноября, в международном аэропорту Астаны сообщили о задержке запланированных на вылет рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на авиагавань.

Так, из 75 запланированных рейсов на вылет задерживаются шесть:

  • SU1957 Астана-Москва
  • КС7208 Астана-Атырау
  • КС7315 Астана-Кызылорда
  • КС921 Астана-Франкфурт
  • DV716 Астана-Шымкент
  • КС642 Астана-Алматы

Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или в круглосуточном колл-центре по номеру 8 (7172) 702-999", - говорится в сообщении авиагавани.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня в Астане прогнозируют снег, сильный ветер со скоростью до 13 метров в секунду и до 0 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185346-reysy-zaderzhali-v-aeroportu-astany-iz-za-nepogody/

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