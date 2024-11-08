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Акимат Алматы сделал заявление для водителей

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Grace Cary / Getty Images

В Алматы в выходные состоится сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим акимат южной столицы обратился к автовладельцам из-за перекрытия ряда улиц, передает NUR.KZ.

9-10 ноября с 08:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка.

В связи с проведением мероприятия часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 8 ноября 20:00 до 10 ноября 20:00.

Кроме того, на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, 95 и 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.

Как мы писали ранее, 9 ноября в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 4 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная - плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра - 3,1 м/с.

10 ноября, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 5 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 2 градусов.

Так мы рассказывали о том, как алматинцы оценили реконструкцию парка Ганди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184798-akimat-almaty-sdelal-obrashchenie-dlya-voditeley/

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