"Когда-то было заброшено": алматинцы оценили реконструкцию парка Ганди (фото)

Парк Ганди в Алматы стал местом притяжения для многих местных - кто-то гуляет там с собакой, кто-то - с детьми, а один из жителей даже встретил там даму сердца, передает корреспондент NUR.KZ.

Стоит отметить, что парк, находящийся в квадрате улиц Жамбыла – Жарокова – Шевченко – Гагарина, имеет довольно долгую историю – он был заложен в начале 70-х годов прошлого века. В октябре 2003 года в восточной части парка был установлен памятник индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди, благодаря кому парк и получил свое нынешнее название.

Парк Ганди. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Около года назад завершилось благоустройство парка имени Махатмы Ганди. В последний раз работы проводились за пять лет до новой реновации, потому местные жители обратились в акимат с просьбой привести парк в порядок.

Городские власти пошли навстречу и благоустройство парка было проведено в рамках программы "Бюджет народного участия", завершившись всего за месяц. На реконструкцию парка из местного бюджета было выделено около 200 млн тенге.

В результате обновленная инфраструктура, новые зоны отдыха и современные спортивные площадки стали привлекать все больше жителей и гостей города.

Парк Ганди. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, парк ежедневно посещают порядка 2000 человек.

Алматинка Ольга Гошерник приходит в этот парк почти каждый день. Она отмечает, что после реконструкции здесь стало значительно лучше: чисто и оживленно. По ее словам, в парке царит спокойная атмосфера, которая делает прогулки по-настоящему приятными.

Ольга Гошерник. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я гуляю с внуком – моя дочь живет неподалеку и я часто приезжаю к ней. А с июля я стала еще чаще здесь бывать. Очень нравится, что много людей выходят на прогулку – тут всегда свежий воздух. Приятно, что чистота поддерживается ежедневно, много детей бегают и играют, все оживленно и красиво" , — делится Ольга.

Детская площадка в парке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Женщина отмечает, что свежий воздух и ухоженные аллеи делают этот парк для нее идеальным местом для прогулки с новорожденным внуком. Ну а когда малыш подрастет, он сможет играть на детской площадке, которую адаптировали для детей младшего возраста.

Детская площадка в парке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, местные жители по достоинству оценили новые зоны, созданные специально для семейного отдыха и активного досуга. Айтжамал Нуртазинова относительно недавно переехала в этот район и сразу заметила изменения после проведенных работ.

Айтжамал Нуртазинова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Когда мы только переехали, в парке было пусто, а теперь совсем другое дело. Смотрю, построили детские площадки и другие зоны для отдыха. Очень красиво и приятно здесь находиться", — рассказывает она.

Действительно, год назад вдоль пешеходных зон для комфортного отдыха установили перголы со скамейками и качелями. Также скамейки установлены в новых беседках.

Беседка в парке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А у 84-летнего Виктора Степановича с этим парком связана необычная история и теплые воспоминания. Сюда он приходит ежедневно. Дедушка живет один и этот парк стал для него чем-то большим, чем просто место для прогулок – здесь он познакомился с женщиной, которая, к сожалению, уже покинула этот мир.

Виктор Степанович. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Месяц назад я познакомился с одной дамой в этом парке. Мы с ней начали общаться. Потом я узнал, что она погибла. Несмотря на это, я прихожу сюда каждый день. Я живу недалеко от этого парка. Здесь мне спокойно и уютно. В парке очень чисто, мне нравится, что поддерживается чистота и теперь появились скамейки и качели на которых можно посидеть", — отмечает пенсионер.

Лейла Искендирова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лейла Искендирова, также живущая неподалеку, помнит парк в его изначальном виде.

"Когда-то здесь было заброшено. Насколько мне известно, первый ремонт начали индусы, которые финансировали памятник Ганди в знак дружбы. Но сейчас здесь все иначе: спортивная зона с тренажерами, площадки для тенниса, скамейки, асфальтированные дорожки", –рассказывает Лейла.

По ее словам, зеленые аллеи и ухоженные цветники делают это место идеальным для утренних пробежек и неспешных прогулок. Лейла, несмотря на полученную травму ноги, все равно старается вести активный образ жизни и ежедневно совершает прогулки, чтобы поддерживать форму.

Прогулка в парке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так что можно сказать, что в результате реконструкции парк Ганди стал не просто местом для отдыха, а настоящим центром притяжения для жителей района.

Здесь каждый находит что-то для себя: кто-то наслаждается тишиной, кто-то — прогулкой на детской площадке, а кто-то — занятиями на спортивных зонах. Дело в том, что в парке стало удобно заниматься спортом – тут появились тренажеры под навесом, так что даже осадки не испортят планы по выполнению физических упражнений.

Парк Ганди. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Под таким же навесом установили и три стола для игры в теннис. А для бегунов есть удобная беговая дорожка длиной 2,2 километра. Впрочем, можно не только бегать, но и гулять – пешеходные дорожки были расширены и заасфальтированы.

Любители умственной активности тоже найдут чем заняться – например, сыграть в шахматы или настольные игры в беседках.

Площадка для выгула собак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После реконструкции в парке Ганди появилась еще одна интересная зона, которую сразу оценили владельцы четвероногих друзей — площадка для собак.

Площадка для выгула собак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Это отдельная огороженная территория площадью в 800 квадратных метров, где собаководы могут отпустить своих питомцев без опасения, что те выбегут на дорогу или помешают другим посетителям парка.

На площадке есть все необходимое для активного отдыха и тренировок: тоннели, барьеры для прыжков и снаряды для дрессировки.

Парк Ганди. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый облик парка объединил местных жителей, подарив им комфортное пространство для отдыха и общения на свежем воздухе.

Парк Ганди. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков