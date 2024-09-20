251 тысячу карпов выпустили в озеро Балхаш

Со стороны Карагандинской области в озеро Балхаш были выпущены 251 тыс. молоди карпа. Средний вес мальков составляет от 12 до 20 граммов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, осень является наиболее оптимальным временем для выпуска рыбы в водоем, потому что в жаркую погоду мальки тяжело переносят переезд.

"Главная задача зарыбления - улучшение экосистемы и восстановление рыбных запасов. Карп в Балхаше водится давно, и мы пополняем его запасы постоянно. Мальков привозят из Карагандинского рыбопитомника на специальной машине, оборудованной кислородными баллонами. Затрачивается на проезд 8-12 часов", - рассказал замруководителя Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ринат Кумашев.

Мальки карпа для озера Балхаш. Фото: gov.kz

В настоящее время вес маленьких карпов составляет от 12 до 20 граммов, однако со временем вес взрослой рыбы вырастет до 10 кг. Всего этой осенью планируется выпустить 501 тысячу мальков.

Это делается в специально отведенных местах, после чего рыба через некоторое время уходит на глубину.

Ранее в Балхаше рядом с домами отдыха нашли стихийные свалки. Отдел полиции города в настоящее время работает над привлечением нарушителей к административной ответственности.

Недавно также стало известно, что у жителя Павлодарской области забрали 5 кг карася, которые он незаконно выловил. За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов в отношении мужчины составили административный материал и передали его в суд для принятия решения.