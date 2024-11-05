Сезон охоты открыли в Павлодарской области

В Павлодарской области открыли сезон охоты на пушных зверей, который продлится до 15 февраля. Охотникам необходимо иметь все разрешительные документы, передает "Ирбис TV".

C начала ноября в Павлодарской области открыли сезон охоты на пушных зверей. Об этом сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В инспекции отметили, что охота сейчас доступна на такие виды животных, как лисицы, корсаки, зайцы. Продлится она до 15 февраля следующего года. Тем временем продолжается охота на диких кабанов и косуль. При этом отстрел копытных животных допустим только в присутствии егеря.

"Каждый охотник при производстве охоты при себе должен иметь разрешительные документы: удостоверение охотника, путевки на охоту или разрешение на пользование животным миром охотхозяйственной организации, разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия, при охоте с ловчими хищными птицами - паспорт ловчей хищной птицы", - предупредили в павлодарской областной территориальной инспекции.

В ведомстве добавили, что добыча волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром в случае, если производится охота на другие виды животных на территории охотхозяйства, на которой действует путевка или разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

"Охота запрещена на территории государственного заказника "Кызыл-Тау", Баянаульского государственного национального природного парка, государственного лесного природного резервата "Ертiс орманы", государственного комплексного заказника "Пойма реки Иртыш", резервного фонда охотничьих угодий Павлодарской области, на землях населенных пунктов, на землях промышленности, транспорта, связи, обороны", - добавили в инспекции.

Напомним, в январе этого года стало известно о задержании подозреваемых в браконьерстве в пойме Иртыша. Полицейские обнаружили разделанные 12 туш животных, снегоход, гладкоствольные ружья в количестве 5 штук. Началось досудебное расследование.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор двоим обвиняемым в незаконной охоте с применением огнестрельного оружия на особо охраняемой природной территории. За убитую косулю их приговорили к лишению свободы.