Павлодарцев лишили свободы за убитую косулю

В Павлодаре вынесли приговор двоим обвиняемым в незаконной охоте с применением огнестрельного оружия на особо охраняемой природной территории, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по п.1 ч.4 ст.337 УК рассмотрел СМУС Павлодарской области.

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемые по предварительному сговору вышли на незаконную охоту на диких животных. Для этого они выбрали пойму реки Иртыш в Актогайском районе - особо охраняемую природную территорию, где охота на диких животных запрещена. С собой они взяли незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие.

"Действуя по отведенной преступной роли, один из подсудимых стал подгонять косулю в сторону другого, тот дважды выстрелил и убил в животное. В момент, когда они с тушей 3-летней косули собрались уходить, были задержаны сотрудниками полиции", - отметили в суде.

По данным суда, преступными действиями обвиняемых причинен значительный ущерб государству - более 2,7 млн тенге.

Подсудимые вину признали полностью и раскаялись. Их вина подтверждалась собственными признательными показаниями, а также словами свидетелей, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

"Преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет", - пояснили в суде.

Смягчающими обстоятельствами определены признание вины, положительная характеристика, у одного из подсудимых - наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Подсудимые были признаны виновными в предъявленном обвинении. Один из них, ранее отбывавший лишение свободы, приговорен к 4 годам лишения свободы, а другой - к 3 годам лишения свободы. Также осужденных лишили права заниматься охотой на 7 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по п.1 ч.4 ст.337 УК РК незаконная охота на особо охраняемых природных территориях или территориях с чрезвычайной экологической ситуацией наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (22 152 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.